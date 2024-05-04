"بتموت ما أحدٍ ترى يمّكْ" هذا آخر ما كتبه "الراحل البدر" على منصة "إكس"

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الناس ما همَّها ظروفكْ.. ‏كود الذي يحزن لغمّكْ

‏وإن شلت حملك على كتوفكْ.. ‏بتموت ما احدٍ ترى يمّكْ

كانت هذه ‏آخر أبيات غرد فيها الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته على منصة "إكس"، ومنذ صباح اليوم الباكر، وحين إذاعة نبأ وفاته، امتلأت منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية بنعي الراحل البدر، بمقتطفات من أشعاره ومن أبرزها: ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف، ما نشدت الشمس عن حزن الغياب، علّمتنا الشمس نرضى بالرحيل".

وخلال أزمته الصحية الأخيرة، قال أبيات شعرية مخاطباً فيها أخاه الأمير سعود:

كن السنين استكثرت طول عرسي

‏سبعين، غيري ما حصله بعضها

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‏ولابدها يا سعود بتغيب شمسي

‏ذي سنةٍ رب الخلايق فرضها

‏ولعلها حريتي بعد حبسي

‏ولعلّي ألقى عند ربي عوضها

هكذا نعاه الفنانون والشعراء

وقد نعاه العديد من الفنانين والشعراء والأمراء، ومن ضمنهم الفنانة نوال الكويتية التي غردت على منصة "أكس" وكتبت: رحل الأمير الشاعر الكبير، الصديق والأب والقريب، ستبقى دائماً في قلوبنا وقلوب كل اللي يحبونك.. رحم الله الأمير بدر بن عبدالمحسن وأسكنه فسيح جناته، ‏خالص العزاء لأسرة الأمير بدر بن عبدالمحسن ولأسرة آل سعود الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الشاعر نايف الرشيدي: "ذبلت أنوار الشوارع .. ‏وانطفى ضيّ الحروف"رحل البدر؛ بدر الشعر والأدب والجمال، يا لعجز اللغة ووجع شعور عن وصف رحيله، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه.

وقال الشاعر والكاتب محمد جبر الحربي: إنا لله وإنا إليه راجعون، علمت قبل قليل بانتقال الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان، والأخ والصاحب، ومُحب الجميع المحبوب، ورفيق الرحلة والحرف، صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز إلى جوار ربه فجر اليوم في باريس، اللهم اغفر لعبدك المؤمن بقدرك بدر بن عبدالمحسن‬ وارحمه، وأسكنه فسيح جنانك.. وإننا بفقدك يا بدر الوطن لمحزونون.. ‏لا الدمع ولا الكلمات تعبر عن المكنون..!