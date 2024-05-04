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وزارة الصحة السعودية

الصحة السعودية: لا إصابات جديدة بالتسمم الغذائي

50 شخصاً من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"

العربية نت - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بأنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي رُصد أخيراً، موضحةً أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطناً و 6 مقيمين.

وبينت أن 50 شخصاً من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و 11 حالة منومة بالأجنحة و 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.


وأفادت أن هذه الحالات جميعها ارتبطت بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، لافتة النظر إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي بفضل الله، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
ودعت الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.

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