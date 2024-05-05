برعاية ولي العهد.. إقامة ملتقى هيئات مكافحة الفساد والتحريات المالية

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تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستضيف رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يومي 15 و16 مايو الجاري "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في مدينة الرياض.
ويستضيف الملتقى نحو 600 خبير، فضلاً عن مشاركة نحو 75 متحدثا، إذ تضم قائمة المتحدثين والمشاركين وحدات التحريات المالية، الهيئات المعنية في الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، فضلاً عن الخبراء المحليون والدوليون، بجانب المؤسسات الدولية، والأكاديمية.
ويتميز الملتقى بـ التنوع في سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي، وورش العمل، والاجتماعات الخاصة، وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.
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