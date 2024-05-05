اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مازن الكهموس - رئيس هيئة مكافحة الفساد -صورة أرشيفية
السعودية

برعاية ولي العهد.. إقامة ملتقى هيئات مكافحة الفساد والتحريات المالية

العربية.نت - الرياض
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستضيف رئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يومي 15 و16 مايو الجاري "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في مدينة الرياض.

ويستضيف الملتقى نحو 600 خبير، فضلاً عن مشاركة نحو 75 متحدثا، إذ تضم قائمة المتحدثين والمشاركين وحدات التحريات المالية، الهيئات المعنية في الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، فضلاً عن الخبراء المحليون والدوليون، بجانب المؤسسات الدولية، والأكاديمية.

ويتميز الملتقى بـ التنوع في سبل التفاعل، ويشمل المسرح الرئيسي، وورش العمل، والاجتماعات الخاصة، وإطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار واشنطن تطالب قطر بطرد قيادة حماس حال رفضها وقف إطلاق النار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط