رسالة بين الأميرين سلطان بن سلمان وبدر بن عبدالمحسن قبل رحيله بشهرين

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يتنفس الشعر في كل حالاته، ورغم سفره للعلاج والشفاء، كانت مراسلات بين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان، قبيل شهرين، حيث أرسل الأمير البدر من مقر علاجه:
يالغاط مافي التغزل باس .. ليا صار يستاهل عيونك
هذا الجبل يخطف الأنفاس.. وهذا السهل سحر مفتونك
ومن شب مثلي على الإحساس.. وشاب وش عيشته بدونك
يامثل سلطان بين الناس.. من يشهبك غير مضنونك
ليرد عليه الأمير سلطان بن سلمان: "مساك الله بالخير أمير الناس، الأخو الحبيب بدر، والله حنا في الغاط في غار متعشين وشابين نار، ونقرأ قصايدك ونتمناك معنا، الله يرجعك بالعافية وبخير وسلامة ونعيد الأيام الحلوة.
وكان الأمير سلطان بن سلمان قد عمل في احتفالية سوق عكاظ في الطائف 2017 في ملحمة حول الطائف مع الأمير بدر، حيث أشرفت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" وقتها، بالإشراف على سوق عكاظ، حيث صاغ البدر كلمات أوبريت الافتتاح وتغنى بالورد والكتب ورحلات التجارة المنطلقة من سوق عكاظ بتجاه مكة وبقية المناطق في رحلات الإيلاف الشهيرة.
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