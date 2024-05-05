مثقفون لـ "العربية FM": لن يكون هناك "بدر" آخر فهو شاهد على عصره

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اتفق المثقفون والمهتمون والشعراء في السعودية، على شخصية الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، بأنها لن تتكرر في ظل ما أبدعه من القصائد الحديثة الفريدة، وقدرته على ملامسة وجدان السعوديين لعقود طويلة، وربما وضع بصمة ستبقى مدرسة للأجيال القادمة.

وفي حديثهم إلى "العربية FM"، يقول عبدالله الحسني مدير تحرير الشؤون الثقافية بجريدة الرياض: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، لم تفقده الثقافة أو الصحافة، فهو فقيد للوطن بأكمله، نظير ما يحمله من تجربة شعرية متفردة، فالقصيدة الوطنية لديه الأجمل والأقوى والباقية في أذهان السعوديين، فهو رصيد وفير من كلمات وجدان ومشاعر الناس، وشاعر الحب والغزل، شاعر الدفاع عن الوطن، فالبدر الراحل خسارة للشعر والثقافة العربية.

عبدالله الحسني @AbdallAlhasan: الأمير بدر وطلال مداح أسسا معا الأغنية الحديثة #حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/Xcu2I9SalG — FM العربية (@AlarabiyaFm) May 5, 2024

وحول الصور المبتكرة عند الشاعر البدر، ذكر الحسني: يحمل في قصائده كماً كبيراً من الصور والمشاهد، وهذا نابع من كونه فناناً تشكيلياً وذا خيال واسع جميل في الرسم، ولا ننسى حديثه الشهير حين قال: "لو ما غني لي طلال مداح لكنت اتجهت للرسم"، وبالتالي هناك علاقة قوية بين طلال والبدر، والتي قد نشاهدها جلية في أغنية "يا طفلة تحت المطر"، بعدها استطاعا تأسيس الأغنية الحديثة.

لن يكون هناك "بدر" آخر

الناقد والشاعر عبداللطيف آل الشيخ، تحدث إلى العربية fm قائلا: كنت أتمنى نبأ وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن إشاعة، ولكن بعد عدد من الاتصالات تأكدت من الخبر، وهذا قضاء الله وقدره، فقد كان إنساناً يحمل البساطة في حياته الحقيقية، ويتميز بمواعيده الدقيقة جداً، فهو يحترم الوقت بشكل كبير، وربما من أساسيات تعامله مع الآخرين، لذلك كان شخصية منجزة للأعمال.

وأضاف: الراحل البدر على المستوى الشخصي غاية في التواضع، لذلك استطاع أن يصل إلى قلوب الملايين من البشر طوال فترة عطائه، فهو شخصية متجددة في جميع مراحل حياته، ولن يكون هناك "بدر" آخر، ونتمنى من الأجيال القادمة اتخاذ تجربته الثقافية مرجعا لهم.. واليوم من الصعب أن تتحدث عن "البدر" بعد وفاته، فلا زلنا تحت تأثير الصدمة، فشخصيته ظاهرة لن تتكرر.

الناقد والشاعر عبداللطيف آل الشيخ @Alshaikh2: لن يكون هناك "بدر" آخر.. ونتمنى من الأجيال القادمة اتخاذ تجربته الثقافية مرجعية لهم#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/lnSk6rcDDf — FM العربية (@AlarabiyaFm) May 5, 2024

وذكر إبراهيم الشتوي، مؤلف كتاب (مسارب ضوء البدر): استطاع الأمير بدر بن عبدالمحسن أن يكتب معاناته الداخلية في الوقت الذي يلامس فيه مشاعر الآخرين، كما يتمتع بحس شعري قوي، وتمكن من أسلوب السرد القصصي عبر الكثير من قصائده، مثل قصيدته الشهيرة "المساويك"، فهو بارع في كافة مجالاته الشعرية التي كان يكتبها.