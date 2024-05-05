دفن جثمان الأمير بدر بن عبد المحسن في مقبرة العود

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دُفن جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن في مقبرة العود حيث يوارى الثرى هناك، أخيراً بعدما توفي عن عمر ناهز 75 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض، تقدم المصلين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.
مشاهد من مراسم دفن الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن في مقبرة #العود بالعاصمة #الرياض— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 5, 2024
عبر:@AHAlosaimi pic.twitter.com/TSeDXFsTXg
وكان الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"مهندس الكلمة"، ولد في الرياض 2 أبريل 1949م/ 4 جمادى الآخرة 1368هـ - 4 مايو 2024 م / 25 شوال 1445، وعُرف في الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راق تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة العربية السعودية والعالم العربي.
ونشأ الأمير بدر في بيت علم وأدب حيث كان والده محباً للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، ومجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت ما كان له الأثر البالغ في حب الأمير بدر للأدب والشعر، وكان درس مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميركية.
شاهد.. لحظات تشييع جثمان الأمير الشاعر #بدر_بن_عبدالمحسن في العاصمة #الرياض pic.twitter.com/nf5cumlo1s— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 5, 2024
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