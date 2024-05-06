القبض على"سياكيل أحمد" متحرش باكستاني في المدينة المنورة

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على المتحرش الباكستاني"سياكيل أحمد إقبال" نتيجة تحرشه في امرأة، فيما جرى إيقافه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

📹 | شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على مقيم لتحرشه بامرأة pic.twitter.com/fM8OhqFRIE — الأمن العام (@security_gov) May 6, 2024

وتواصل الجهات الأمنية في السعودية إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش، في بياناتها الإعلامية، معلنة بذلك رادعاً قويا لمرتكبي تلك الجريمة، فيما ينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

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