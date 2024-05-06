بفيلم "أحلام العصر" البحر الأحمر تشارك في مهرجان أفلام السعودية

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سلطت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي خلال مشاركتها في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، الضوء على أعمالها من خلال المشاركة بجناح في سوق الإنتاج، وعلى برامجها ومبادراتها، كما سيتم عرض فيلم "أحلام العصر" المدعوم من صندوق البحر الأحمر، وهو ثاني تجربة سينمائية للأخوين قدس، ويشارك في بطولته عدد من المواهب السعودية، ورعاية منحة لأفضل سيناريو فيلم سعودي قصير، التي تهدف إلى دعم المواهب السينمائية السعودية، وإتاحة الفرصة لهم لإنتاج أفلامهم.

فيلم أحلام العصر

وتأتي قصة فيلم "أحلام العصر" كتجربة إنسانية سينمائية فريدة من نوعها، تستكشف أعماق العواطف والتحديات التي يواجهها الإنسان في حياته اليومية، وتدور أحداث قصة الفيلم حول نجم كرة معتزل سيئ السمعة ومظلوم إعلاميًا، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام من جميع من ظلمه في بوابة الشهرة في قنوات التواصل الاجتماعي، حيث يجدان فرصة سانحة للعمل مع أشهر وكلاء أعمال للمشاهير في المنطقة، ويعملون معًا على تسويق أضخم المشاريع العقارية التي تزيد من أطماعهم وتورطهم.

فيلم "أحلام العصر" حاصل على تمويل من الصندوق الثقافي عبر برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، الذي أطلقه الصندوق الثقافي بالشراكة مع برنامج جودة الحياة منذ عامين بميزانية بلغت 181 مليون ريال سعودي؛ بهدف توفير حوافز مالية غير مستردة لمشاريع القطاعات الثقافية، بما فيها قطاع الأفلام، ما يسهم في تنمية القطاع الثقافي وتلبية احتياجاته.



ويأتي فيلم "أحلام العصر" من إنتاج مؤسسة شريط للإنتاج الإعلامي والمرئي، وبإنتاج مشترك مع صندوق البحر الأحمر، وبطولة صهيب قدس ونجم وإخراج فارس قدس، ويشارك في بطولته فاطمة البنوي وحكيم جمعة إلى جانب عددٍ من المواهب السينمائية.

ومن المتوقع أن يستمر الفيلم في جولته في مهرجانات سينمائية دولية أخرى، وعرضه في دور السينما المحلية في وقت لاحق من العام القادم، حيث يأمل الأخوان قدس من بيع حقوق توزيع الفيلم دوليًا وتحقيق نجاحات إضافية تسهم في ترسيخ مكانة الفيلم السعودي في الساحة العالمية.

منصة رائدة

وتُعد مؤسسة البحر الأحمر السينمائي منصة رائدة لدعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، وتعمل على تحقيق رؤيتها من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، التي تشمل صندوق البحر الأحمر الذي يقدم منحًا مالية للمشاريع السينمائية في مختلف أطوار صناعة الفيلم وسوق البحر الأحمر، التي تعد منصة لإتاحة الفرصة لصناع الأفلام من المنطقة لعرض مشاريعهم والتواصل مع المستثمرين والمنتجين، وكذلك معامل البحر الأحمر التي توفر خدمات الإنتاج وبرامج تطوير المواهب التي تهدف إلى اكتشاف المواهب السينمائية السعودية وصقل مهاراتها.

مركز لصناعة السينما

وتطمح مؤسسة البحر الأحمر السينمائي إلى أن تصبح مركزًا رائدًا لصناعة السينما في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك في إطار سعيها لدعم وتعزيز صناعة السينما السعودية، والتعاون مع مختلف الفعاليات السينمائية المرموقة.