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شدد المتحدث للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على مواصلة المركز رصد المخالفات لمن يقومون بالتهويل والإرجاف أو توقعات جوية غير صحيحة، عبر كافة الوسائل الاتصالية.

وقال في تصريح لـ"العربية.نت": بدأ المركز الوطني للأرصاد بالتنبيه والتحذير من المخالفات المرتبطة بنظام الأرصاد، وفقاً للاشتراطات المعمول بها، ويعمل المركز على رصد هذه المخالفات، مع الحرص الكامل على توعية الجميع بالالتزام بنظام الأرصاد، ولوائحه التنفيذية، وفيما يتعلق بتداول المعلومات والتنبيه والتحذير، فإن الاشتراطات المتعلقة بالنظام تلزم بالحصول على تراخيص مرتبطة بالأعمال التشغيلية.

أما فيما يتعلق بأحقية الإنذار أو التحذير من الحالات المطرية، فهي من الأعمال السيادية للمركز الوطني للأرصاد، والرخص المعنية بالأفراد هي رخص مهنية لمزاولة أعمال الارصاد في المؤسسات بالعمل الأرصادي.

واستطرد الحديث: تشهد أجواء السعودية حالة مطرية متفرقة، وارتفاع في درجات الحرارة في بعض مناطقها، في الوقت الذي يواصل المركز الوطني للأرصاد ببث الرسائل التحذيرية والتوعوية لكافة ساكني مناطق السعودية، وتحديث الحالات الجوية، ونحن في الفصل الأخير من العام، وهو فصل الربيع، ونتوقع استمرار الجولات المطرية على بعض مناطق المملكة مع البدء في الاستعداد للزيادة النسبية في درجة الحرارة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

مخالفة الأرصاد

النيابة العامة السعودية، أكدت في وقت سابق، أنه يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد، مشيرة إلى أن اللوائح تُصنف أنواع تلك الخدمات.

وأوضحت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، بالقيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من التعامل مع مصدري معلومات عن الطقس، مؤكدة بأنها غير مبنية على أي أساس علمي، وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية في مجال الأرصاد، وذلك بعد ملاحظتها تداول عدة معلومات فنية لأحوال الطقس والملاحة الجوية غير صحيحة.