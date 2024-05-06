اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الحالة الجوية
خاص

خاص الأرصاد لـ"العربية.نت": بدأنا التحذير ورصد المخالفات المرتبطة بنظام الأرصاد

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

شدد المتحدث للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على مواصلة المركز رصد المخالفات لمن يقومون بالتهويل والإرجاف أو توقعات جوية غير صحيحة، عبر كافة الوسائل الاتصالية.

وقال في تصريح لـ"العربية.نت": بدأ المركز الوطني للأرصاد بالتنبيه والتحذير من المخالفات المرتبطة بنظام الأرصاد، وفقاً للاشتراطات المعمول بها، ويعمل المركز على رصد هذه المخالفات، مع الحرص الكامل على توعية الجميع بالالتزام بنظام الأرصاد، ولوائحه التنفيذية، وفيما يتعلق بتداول المعلومات والتنبيه والتحذير، فإن الاشتراطات المتعلقة بالنظام تلزم بالحصول على تراخيص مرتبطة بالأعمال التشغيلية.

أما فيما يتعلق بأحقية الإنذار أو التحذير من الحالات المطرية، فهي من الأعمال السيادية للمركز الوطني للأرصاد، والرخص المعنية بالأفراد هي رخص مهنية لمزاولة أعمال الارصاد في المؤسسات بالعمل الأرصادي.

واستطرد الحديث: تشهد أجواء السعودية حالة مطرية متفرقة، وارتفاع في درجات الحرارة في بعض مناطقها، في الوقت الذي يواصل المركز الوطني للأرصاد ببث الرسائل التحذيرية والتوعوية لكافة ساكني مناطق السعودية، وتحديث الحالات الجوية، ونحن في الفصل الأخير من العام، وهو فصل الربيع، ونتوقع استمرار الجولات المطرية على بعض مناطق المملكة مع البدء في الاستعداد للزيادة النسبية في درجة الحرارة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

مخالفة الأرصاد

النيابة العامة السعودية، أكدت في وقت سابق، أنه يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد، مشيرة إلى أن اللوائح تُصنف أنواع تلك الخدمات.

وأوضحت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، بالقيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من التعامل مع مصدري معلومات عن الطقس، مؤكدة بأنها غير مبنية على أي أساس علمي، وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية في مجال الأرصاد، وذلك بعد ملاحظتها تداول عدة معلومات فنية لأحوال الطقس والملاحة الجوية غير صحيحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط