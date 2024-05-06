"S&P": البنوك ستساهم بدور قوي في تمويل "رؤية 2030" بالسعودية

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أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" تقريرا تتوقع فيه أن تساهم البنوك في السعودية بدور قوي في تمويل "رؤية 2030" والتي تحتاج لتريليون دولار خلال السنوات المقبلة، بحسب الوكالة.

وأكدت الوكالة توقعاتها، بنمو الاقتصاد السعودي 2.2% هذا العام و5% في 2025 وسط مساهمة متزايدة للاقتصاد غير النفطي.

وتوقع التقرير "مساهمة ربحية البنوك وسياسة التوزيعات المتحفظة بدعم رسملتها خلال العامين المقبلين"، مشيراً إلى أن أسواق السنوات المقبلة ستشهد زيادة في مديونية شركات القطاع الخاص، ولكنها تضاف لمستويات متدنية...".

واعتبرت الوكالة أن قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية هي الأدنى مديونية، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية ما بين 0.5 إلى 0.7 مرة. كما أن هناك تغيراً في تركيبة المديونية لدى الشركات السعودية وسط زيادة الاقتراض الخارجي".

وأضافت أن الشركات السعودية بدأت تنشط أيضا بتأمين التمويل من الأسواق المالية.