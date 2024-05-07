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اعتدال: تصدينا لأكثر من 127 ألف منشور داعشي في تليغرام

يواصل "اعتدال" بالتعاون مع منصة "تليغرام" جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية

العربية.نت - الرياض
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تصدى المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، بالتعاون مع منصة "تليغرام" للنشاط الدعائي "اليومي" الخاص في التنظيمات الإرهابية في الربع الأول من العام الجاري، إذ تصدر تنظيم "داعش" الإرهابي بواقع 127,800 منشور معدلات النشر.


وحسب "بيانات مركز اعتدال العالمي" استحوذت هيئة تحرير الشام على المرتبة الثانية في معدلات النشر بواقع 35,400 منشور، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي في المرتبة الثالثة بنحو 17,900 منشور.

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إلى ذلك، يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" وبالتعاون مع منصة "تليغرام" جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، إذ أزالت خلال العام الماضي 43.869.753 محتوى متطرفا، وإغلاق 6.264 قناة متطرفة.

يذكر أن التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) تمكن من إزالة 58.891.704 محتويات متطرفة، وإغلاق 13.088 قناة متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير 2022م وحتى ديسمبر 2023م.

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