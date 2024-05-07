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الأحساء ..

الأحساء تسجل حرارة أعلى مدنية سعودية

العربية.نت - الأحساء
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مع نهاية فصل الربيع، بدأت ملامح الصيف تتسارع في عدد من المدن السعودية، نظير ما تشهده من ارتفاع في درجات الحرارة، وربما تقلبات جوية، في الوقت الذي سجلت فيه محافظة الأحساء أعلى مدينة سعودية في درجة حرارتها التي بلغت 41 درجة، في حين سجلت السودة أقل درجة جرارة بـ 21 درجة، وذلك بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة في السعودية، اليوم الثلاثاء، وسجلت مكة المكرمة وشرورة والصمان وصحراء الدهناء وروضة التنهات 39 درجة كثاني أعلى درجة حرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

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