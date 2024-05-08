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الملك سلمان

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يتناول مستجدات التعاون بين دول العالم

العربية.نت - الرياض
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وافق مجلس الوزراء السعودي على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم "الهيئة السعودية للمياه" وتعديل اسم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ليكون "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء"
جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وتناول المجلس مستجدات التعاون بين السعودية ومختلف دول العالم، والجهود المبذولة لرفد العمل الثنائي والجماعي بمزيد من الآفاق الواسعة والمجالات المتعددة، وبما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.


وتطرق المجلس في هذا السياق، إلى ما تم الاتفاق عليه بين السعودية وكل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة؛ والذي عكس الالتزام تجاه استدامة واستقرار أسواق البترول، والمضي قدماً بالتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وبما يسهم في تحقيق تحولٍ عالمي منظم للطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للدول الثلاث والعالم.

ولي العهد خلال مجلس الوزراء
ولي العهد خلال مجلس الوزراء


وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة السعودية في الدورة (الخامسة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي، مؤكداً أن السعودية كرست رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل المشترك، وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحركِ الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التحديات، والمبادرة بكل ما من شأنه الإسهام في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي.

الملك سلمان خلال مجلس الورزاء
الملك سلمان خلال مجلس الورزاء

وبيّن الوزير الدوسري أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماعات العربية المعنية بشؤون البيئة التي استضافتها الرياض الأسبوع الماضي، مشدداً على اهتمام المملكة بالعمل مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمائي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

مجلس الورزاء
مجلس الورزاء
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واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس بعدد من الموافقات.

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