بنك التنمية الاجتماعية: 1.85 مليار ريال حجم التمويل للربع الأول من 2024

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كشف بنك التنمية الاجتماعية، أن حجم التمويل الذي قدمه للمستفيدين خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م بلغ حوالي 1.85 مليار ريال، وذلك استمرارا لجهوده الرامية إلى تمكين منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث استفادت في المدة نفسها، أكثر من 1500 منشأة، و11,800 من روّاد الأعمال، من تمويل قدره 600 مليون ريال موزعة على جميع مناطق السعودية.

وذكر البنك: على صعيد تمويل الأعمال الحرة بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال. ووصل حجم التمويل الاجتماعي، خلال الربع الأول إلى 640 مليون ريال، لعدد 12 ألف مواطن استفادوا من منتجات الزواج والدعم الأسري والترميم، كما انضم إلى برنامج البنك الادخاري الحالي 12,500 مواطن خلال الربع الأول، ليصل عدد المدخرين المدعومين من البنك منذ تأسيس البرنامج أكثر من 245 ألف مواطن ومواطنة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 525 مليون ريال في حساباتهم الادخارية".

التطلعات الوطنية

وقال البنك في تصريحاته لـ"العربية.نت": "للبنك خطة استراتيجية متناغمة مع التطلعات الوطنية في رؤية 2030، تهدف إلى تعزيز النهضة التنموية الشاملة كمن خلال تخصصه في دعم الشمول المالي للأسر والأفراد، و تعزيز نفاذ المنشآت الصغيرة والناشئة للتمويل بالإضافة إلى تيسير التمويل لاقتصاد العمل الحر الذي يشهد نمواً مضطرداً عالمياً ومحلياً، ومن هذا المنطلق ترتكز استراتيجية البنك على 3 أركان رئيسة، وهي: ركيزة الحماية التي تقوم على سد الاحتياجات الأسرية الأساسية عبر تقديم تمويل اجتماعي هادف وفعال وركيزة الاكتفاء من خلال دعم أنماط العمل الحر الحديثة بهدف تمكين الأفراد المستقلين والأسر المنتجة من مزاولة نشاطات مُدرة للدخل لتضمن لهم الاكتفاء الذاتي واستدامة أعمالهم، وأخيراً ركيزة الإنتاج التي تركز على تعظيم المشاركة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والناشئة بهدف استحداث وظائف مستدامة، وتعزيز المحتوى المحلي".

المستفيدون من تمويل بنك خلال مسيرته

وأبان، "على مدى 53 عاماً، ساهم البنك بدعم وتمكين أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة بقيمة 155 مليون ريال، حيث قدم البنك تمويلاً اجتماعياً لأصحاب الدخل المحدود، وبرامج ادخارية تساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق استدامتهم وتعزيز دورهم الاجتماعي، بالإضافة إلى تركيز البنك على تمويل الأعمال للأفراد والمنشآت، بهدف المساهمة في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

‏‎تطلعات البنك عام 2024

وأكد أن تمكين رواد الأعمال من أهم الأولويات الوطنية لتعزيز المساهمة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والناشئة، وبصفته أحد أكبر البنوك التنموية في المنطقة، يعمل البنك على استيعاب وإدارة المبادرات الوطنية ذات الأثر، وسيكون تعزيز نفاذ المنتج الريادي، الذي يحمل شعار "صنع في السعودية"، من أبرز اهتمامات البنك في المرحلة القادمة، وذلك انسجاما مع السياسات الحكومية الهادفة إلى رفع مستوى الصادرات وتعظيم حصة الاقتصاد غير النفطي من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشار إلى تركيز البنك خلال الفترة الحالية على توفير الدعم لريادة الأعمال التقنية وتخصيص الموارد التمويلية لقطاع التقنية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وكذلك دعم الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالتعاون الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية. وقد وقع البنك خلال الفترة الماضية، 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة تفوق مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات.

ونوه، أن عمل البنك لا يقتصر على القروض فحسب، بل يتخطاها ليشمل الخدمات غير المالية المتنوعة من تدريب واستشارات وبرامج تمكينية مثل مركز دلني للأعمال، الذي يعد إحدى مبادرات البنك ويهدف إلى تدريب وإرشاد وتوجيه المنشآت الصغيرة والناشئة، للمساهمة في مساعدتهم بإنشاء مشاريعهم على أسس علمية وتقنية. وتعتبر "جادة 30" من الخدمات غير المالية التي يوفرها البنك، عن طريق تحويل فروع البنوك من تقليدية الى مساحات عمل مشتركةـ بهدف توفير كافة احتياجات رواد الأعمال والعمل الحر من خدمات وبرامج تطويرية، وفق نموذج عمل عصري يلبي احتياجات سوق العمل.

وقد تم افتتاح 11فرعًا جديدًا حتى نهاية عام 2023م، فيما يمضي البنك قدمًا نحو افتتاح 6 أفرع أخرى لجادة 30 على مستوى المملكة خلال المرحلة المقبلة لرعاية واحتضان المزيد من رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمنشآت الصغيرة والناشئة.