عروض أزياء لمصممين سعوديين في أسبوع الموضة في البحر الأحمر

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة في البحر الأحمر، إحدى مبادرات هيئة الأزياء السعودية، يوم 16 مايو الجاري، في حدث سوف يمتد لثلاثة أيام بعرض أزياء افتتاحي في اليوم الأول، يليه يومان من الفعاليات الجانبية وعروض أزياء تضم مجموعة من الأزياء الفاخرة، المجوهرات، الملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات من توقيع مصممين سعوديين وعالميين.

أسبوع الموضة في البحر الأحمر وهو إحدى مبادرات هيئة الأزياء السعودية، ويعد محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في السعودية واندماجها في السوق العالمية، حيث تتماشى هذه الخطوة استراتيجيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع المجالات الاقتصادية وتطوير القطاعات الثقافية، وتؤكد هذه الفعالية التزام المملكة بتحولها لمركز للأزياء الفاخرة والتبادل الثقافي، من خلال إبراز المواهب المحلية وتعزيز الاتصالات والتواصل مع المشترين ووسائل الإعلام العالميين.

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وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: مع أسبوع الموضة في البحر الأحمر، سعينا لإنشاء منصة متميزة وديناميكية، ليس لتسلط الضوء على الإبداع الهائل والمهارة التي تتمتع بها المملكة، بل أيضًا ترفع مكانتنا، بوصفنا لاعبًا رئيسًا على المسرح العالمي للموضة، وهذه المبادرة شهادة حيّة على تفانينا في تنمية المواهب المحلية ودمجها مع الساحة الدولية، مما يتماشى بشكل كبير مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إثراء نسيجنا الثقافي وتوسيع آفاقنا الاقتصادية.

ويأتي أسبوع الموضة في البحر الأحمر بنسخته الأولى جزءًا من رحلة المملكة العربية السعودية لإعادة تعريف مشهد الأزياء والاحتفاء بتراثها الثقافي المتنوع، من خلال إيجاد مجتمع أزياء ديناميكي ذي جاذبية عالمية، تسعى هيئة الأزياء السعودية إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتمركز المملكة وجهةً عالمية للأزياء والموضة.