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كشفت مصادر خاصة لـ “العربية" أن إجمالي رحلات النقل الخاصة عبر تطبيقات نقل الركاب خلال العام الماضي، بلغ نحو 64 مليون رحلة في السعودية كافة.

#نشرة_الرابعة | مراسل العربية @sultan_mr_ : تم حجب تطبيقات توصيل في #السعودية لعدم التزامها بالأنظمة وهناك 190 ألف رحلة يوميا عبر تلك التطبيقات pic.twitter.com/PtgEKdrfzR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2024

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أكثر من 260 ألف مواطن سعودي يعملون في تطبيقات قطاع توصيل الركاب، فيما بلغت عدد رحلات النقل الخاصة بهم 190 ألف رحلة نقل ركاب يومياً في السعودية.

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بـ 35%

المصادر ذاتها أشارت إلى أن قطاع توصيل الركاب في السعودية شهد نمواً لافتاً بنسبة 35% في هذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الرياض الأعلى.. جازان الأقل!

وسجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى في مناطق السعودية من حيث عمليات التنقل بواقع 40%، فيما كانت المنطقة الأقل استفادة منطقة "جازان" بـ 1%.

مكة ثاني المناطق استفادة

وأشارت المصادر ذاتها لـ “العربية" أن منطقة "مكة المكرمة" تعد ثاني مناطق السعودية استفادةً من عمليات "النقل". وبالحديث عن نشاط تطبيقات توصيل الطعام، تشير المصادر ذاتها إلى أن تطبيقات نقل الأطعمة والأغراض المتعددة تنفذ نحو 560 ألف عملية نقل في مناطق السعودية يومياً،



وفي الوقت ذاته، تراقب الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقات التوصيل والركاب أيضاً، وكانت أخيراً أوقفت نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات، وعدم ربطه التقني مع الهيئة بهدف حماية حقوق المستفيد وتقديم خدمات موثوقة له.