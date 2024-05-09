اعتماد الخطة التشغيلية لخدمة 1.2 مليون حاج في مطار جدة

1 دقيقة للقراءة

اعتمدت مطارات جدة الخطة التشغيلية لجميع المرافق والصالات الثلاث في مطار الملك عبدالعزيز الدولي لخدمة نحو 1.2 مليون حاج خلال موسم حج العام الجاري 1445.



وأوضحت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أنه بمجرد استقبال مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لنحو 1.2 مليون حاج يسجل المطار بذلك قدوم أكبر عدد من المسافرين إليه بعد انتهاء جائحة كورونا.



وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، أن الخطة التشغيلية لموسم حج 1445هـ تتوافق مع المتطلبات التشغيلية والأمنية كافة التي تستهدف سلامة وراحة الحجاج القادمين جواً عبر مطار المؤسس.

وستنفذ الخطة التشغيلية بداية من غرة شهر ذي القعدة بوصول أولى الرحلات حتى اكتمال وصول الحجاج، وتتضمن تشغيل جميع صالات المطار، مثل صالة1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة بالنمط المشترك للقدوم والمغادرة طوال فترة الموسم لتلبية الطلب من بقية فئات المسافرين.



وتضم الصالات الثلاث أكثر من 411 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، 440 منصة لقبول الأمتعة، 56 بوابة جسور متحركة، و54 جهاز تفتيش جمركي، بجانب 29 سير لاستلام الأمتعة عند الوصول، 28 بوابة للحافلات، 4 مراكز صحية، علاوة على منصتين لأمتعة المجموعات.



ويصل أعداد العاملين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية، التي تعمل في المطار لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم.

