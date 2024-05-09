المدينة المنورة تستقبل أولى طلائع الحجاج

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استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وبحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والقادمة من جمهورية الهند عبر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية، وتحمل على متنها 283 حاجًا.

ورحَّب الوزير بضيوف الرحمن أثناء وصولهم، مؤكدا التزام منظومة النقل والخدمات اللوجستية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء فترة إقامتهم في السعودية لأداء المناسك وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم، وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.



ولفت النظر إلى أن هذا الاستعداد يأتي من خلال توفير 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات، وتهيئة أكثر من 27 ألف حافلة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وإثراء رحلتهم المباركة، مبرزًا الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة وتكاملها في مرافقة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة عبر قطار الحرمين والمشاعر الذي يوفر أكثر من 5000 رحلة خلال موسم الحج، وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل يسر وطمأنينة، بوسائل نقل متعددة ومترابطة تحقق أعلى معايير الراحة والأمان.

إلى ذلك، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية أفغانستان لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

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وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.