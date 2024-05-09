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لم يتوقعا الشابين عبدالله وخالد الأسمري اللذان توفيا غرقاً أن يلقيا حتفهما في سيول خارف في محافظة بللسمر جنوب السعودية، فيما تعود حكايتهما إلى رغبتهما في اجتياز السيل بسيارتهما بيد أن الموت لم يمهلهما.

وفي تفاصيل القصة التي سردها قريب الشابين سعود فايز الأسمري لـ"العربية. نت" موضحاً أن الشابين أتجها لشراء ملابس للاحتفال بزواج شقيقهما الثالث، وخلال رحلة عودتهما إلى المنزل حاصرهما السيل في منطقة تجمع السيول في تلك المنطقة التابعة لمنطقة عسير ، إذ حاولا عبور السيل للعودة للمنزل، بيد أن المنية وافتهمها.



وأضاف: عثرنا على خالد الأسمري 25 عام بعد ساعتين من فقدانه في السيل بينما تم العثور على عبد الله البالغ من العمر 33 عام قبل أمس، من جهته قال سلمان الأ سمري للعربية . أن الجهات الأمنية في منطقة عسير استنفرت للبحث عنهما بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير ،وبجهود من الدفاع المدني التي بذلت جهودها في البحث عنهما إلى أن عٌثر عليهما .

من جهتها حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار ودعت المديرية، إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة ومناسبة بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، وإبعاد الأطفال عن مواقع تجمع المياه.



وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من مجاري السيول، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.