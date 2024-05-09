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حاجة في طريقها لرحلة الحج

مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من تركيا متجهة إلى السعودية

العربية.نت - الرياض
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غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من جمهورية تركيا، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

انهاء الاجراءات في طريق مكة
انهاء الاجراءات في طريق مكة


يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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