مهرجان أفلام السعودية يكشف الستار عن الفائزين بجوائز سوق الإنتاج

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أعلن مهرجان أفلام السعودية عن الفائزين بجوائز سوق الإنتاج، حيث خطف فيلم "ظرف" جائزة خدمات الصوت لمرحلة ما بعد الإنتاج، بمبلغ 30 ألف ريال سعودي، فيما تم منح جائزة خدمات الصوت لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 100 ألف ريال لفيلم "دو ري ميمي".

أما جائزة البحر الأحمر لتطوير فيلم طويل بقيمة 25 ألف ريال سعودي، فذهبت إلى فيلم"خمس خطوات للسعادة الأبدية"، فيما تم منح جائزة البحر الأحمر لمرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم طويل بقيمة 25 ألف ريال سعودي لفيلم "ذئب ليلى".

كما شهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس بمقر المهرجان في "إثراء"، منح جائزة "سيني ويفز" لخدمات التوزيع، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال سعودي لفيلم "الوسطانية"، وتم منح جائزة قمرة لإنتاج فيلم قصير بقيمة 50 ألف ريال سعودي لفيلم "ولد الحجية"، كما جاءت جائزة خدمية لتغطية أعمال المكياج السينمائي لفيلم قصير، والتي تم منحها لأكثر من فيلم، وهي: "روح حرة، هو اللي بدا، وبركات الشيخة" بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، كما تم منح جائزة خدمية لتغطية أعمال المكياج السينمائي لفيلم طويل، والتي تبلغ 15 ألف ريال سعودي لفيلمي "صقر العلا، وسفاح القرى".

كما تم خلال حفل توزيع جوائز سوق الإنتاج منح جائزة Arabia Pictures - خدمات ما بعد الإنتاج للدعم التسويقي، والتي تبلغ 50 ألف ريال سعودي لفيلم "خمس خطوات للسعادة الأبدية"، و"دو ري ميمي"، كما تم منح جائزة RUM Pictures وهي جائزة خدمية لتلوين فيلم بقيمة 100 ألف ريال سعودي لفيلمي "ظالم ومظلوم، وسكر مسموم"، فيما حصد فيلم "تيه الصعاليك" منحة إنتاج من SPT Studio Production Training تبلغ قيمتها 100 ألف ريال سعودي.

كما حصل فيلم "الرجل الذي تعثر بكلماته" على جائزة ستوديوهات كتارا لخدمات ما بعد الإنتاج، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال سعودي، كما حصد فيلم "هو اللي بدا" جائزة سبيكتر لمرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تبلغ قيمتها 65 ألف ريال سعودي، كما حاز فيلم "ولد الحجية" على جائزة أيكيو لدعم الأفلام بقيمة 150 ألف ريال سعودي، كما حصد فيلم "بركات الشيخة" جائزة إم بي سي تالنت لتجارب الأداء.

كما فاز كل من فيلم "ذئب ليلى" بزمالة صناعة الأفلام من إم بي سي أكاديمي وشاهد، والتي تبلغ قيمتها 75 ألف ريال سعودي، وفيلم "قبل أن ترحل"، والتي تبلغ قيمتها 187 ألف ريال سعودي.

كما تم خلال حفل الختام إعلان فوز عدد من الجوائز بمشاريع سوق الإنتاج، ومن أبرزها فيلم "قبل الضهر"، والذي حاز على منحة لتطوير الفيلم القصير، وبلغت قميتها 20 ألف ريال سعودي، كما حصد فيلم "أخوي" منحة دعم ما بعد الإنتاج لفيلم قصير، والتي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال سعودي.