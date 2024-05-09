مهرجان البحر الأحمر يفتح باب التقديم أمام الأفلام السينمائية

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للأفلام السينمائية للمشاركة في الدورة الرابعة من المهرجان، المزمع إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، في مقر المهرجان الجديد "البلد" جدة التاريخية.

وحثّ المهرجان كلًا من الأسماء السينمائية، وصانعي الأفلام الصاعدين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا على تقديم طلباتهم ابتداءً من 7 مايو، وحتى 22 أغسطس 2024م، مع انتهاء فترة التقديم المبكر بحلول 5 يوليو 2024م، حيث يتطلع المهرجان لاستقبال المشاريع السينمائية المميزة والفريدة، ليسلط الضوء على السرديات القصصية الآسرة من مختلف الدول والبلدان واللغات، كجزء من مهمته الرامية للاحتفاء بالصناعة السينمائية محليًا ودوليًا، ويمكن لصُنّاع الأفلام تقديم طلباتهم اليوم ضمن الأقسام السينمائية التالية: "مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة" و"مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة"، بالإضافة إلى قسم "سينما السعودية الجديدة" المعني بتسليط الضوء على أبرز المواهب والإبداعات السينمائية لصانعي الأفلام السعوديين.

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جوائز المهرجان

وستتنافس الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة 100 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل: جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، أن المهرجان يفخر بإتاحة تشكيلة واسعة من الأقسام والفرص أمام المخرجين وصُنّاع الأفلام الصاعدين لعرض إبداعاتهم السينمائية، والتي تُعد أسمى أولويات مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

وأوضح التركي أن المهرجان أتاح الفرصة لتقديم المشاريع السينمائية من دون أي رسوم إضافية خلال مرحلة التسجيل المبكر التي تستمر حتى نهاية يوم 5 يوليو 2024، لتطبق بعد ذلك رسوم تبلغ 100 ريال سعودي للأفلام القصيرة، و200 ريال سعودي للأفلام الطويلة، مشيراً إلى أنه بإمكان الراغبين في التقديم أو الحصول على المزيد من التفاصيل زيارة الرابط الإلكتروني: https://fms.redseafilmfest.com/website/login.php?lang=ar .