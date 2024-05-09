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هيئة الطرق تعلن استعدادها لاستقبال وتسهيل حركة ضيوف الرحمن

العربية.نت - المشاعر المقدسة
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أعلنت الهيئة العامة للطرق استعدادها الكامل لاستقبال وتسهيل حركة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عبر المنافذ البرية في إطار الجهود الرامية في المملكة لتعزيز وتوفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

إذ تعتبر شبكة الطرق في السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الترابط، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وعملت الهيئة العامة للطرق على صيانة الطرق المؤدية إلى المشاعر بمسافة تزيد عن 5000 كيلومتر، كما مسحت الطرق على مسافة أكثر من 9000 كيلومتر.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أكثر من 9000 متر طولي من الحواجز الخرسانية والمعدنية، وأكثر من 700 كيلومتر من الدهانات على الطرق. كما جرى تركيب أكثر من 3500 لوحة تحذيرية وإرشادية.

فضلاً عن فحص أكثر من 1000 جسر، وإصلاح أكثر من 1000 متر طولي من فواصل التمدد. ولم يتوانَ أبطال الطرق عن إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، بهدف توفير طرق سلسة وآمنة لضيوف الرحمن.

تعد هذه الجهود الضخمة التي قامت بها الهيئة العامة للطرق استعدادًا لموسم الحج، استكمالًا للمشاريع القائمة التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المملكة. وتعزز هذه الشبكة العملاقة ترابط المشاعر المقدسة وتسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر بكل يسر وسهولة.

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