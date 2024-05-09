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خاص وزارة النقل تدشن " التاكسي الطائر " بـموسم حج هذا العام

شركات عدة تتسابق على ابتكار نماذج حديثة للتنقل

سلطان السلمي - المشاعر المقدسة
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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر لـ"العربية" أن الوزارة تعكف على إعداد تقنيات ووسائل نقل أكثر مرونة وسرعة خلال موسم حج هذا العام، على غرار" التاكسي الطائر"، و "الدرونز" من أجل توظيف التقنيات الحديثة في إطار تسهيل رحلة الحاج أثناء أداء مناسكه.


وقال الجاسر إن هذه تعد نماذج حديثة من أنماط النقل، مشيراً إلى أن هناك شركات تتسابق كما وصف مع لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أنه لابد من جاهزية التعرف على هذه التقنيات وملائمتها للبيئة، فضلاً عن ظروف التشغيل لهذه المواسم أي – موسم الحج - .

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وتحقق ققت النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في منظومة النقل؛ تكاملاً مع مختلف القطاعات المعنية بشؤون الحج؛ لتحقيق وصولاً آمناً وانسيابياً لضيوف الرحمن عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية؛ إذ شملت جهودها خلال العام الماضي إطلاق لأكبر خطة تشغيلية إشراك أكثر من 38 ألف من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية والطرقية واللوجستية؛ وذلك منذ وصول الحجاج للمملكة، ومرورهم بالمشاعر المقدسة، حتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم.

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