ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأوكراني لبحث الأزمة في كييف

اعتبارًا من 2 يونيو.. تطبيق عقوبة مخالفة تعليمات الحج من دون تصريح

وفاة أيقونة الشعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن عن 75 عاماً

الأمن العام يقبض على وافد سوري لابتزازه فتاة

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