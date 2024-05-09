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ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الأوكراني لبحث الأزمة في كييف

العربية .نت - الرياض
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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياَ من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إذ جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية.

وتضمن الاتصال أيضاً بحث مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية، فضلاً عن الجهود الرامية لحلها

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