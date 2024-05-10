مخترع سعودي يخطف "الذهبية" في معرض موسكو الدولي للاختراعات

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في إنجاز يُحسب للعقول الساعية للتميز، يحصد المخترع السعودي الشاب "أحمد البشري" الميدالية الذهبية في معرض موسكو الدولي للاختراعات والتقنيات، "archimedes2024" وبدعم من ‎جامعة القصيم.

ومن بين مشاركات تجاوزت ٥٠٠ مخترع من ٢٢٠ منظمة عالمية، أظهر "البشري" باختراعه كيف يمكن للإبداع أن يُسهم في تحسين سلوكنا الاجتماعي ويقلل من إدماننا على الأجهزة الذكية.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" يقول المخترع أحمد البشري: ضمن رحلة التمكين الوطنية التي يحظى بها الشباب السعودي من قبل قيادتنا الرشيدة، وبدعم وتسهيل من جامعة القصيم، تمكنت من المشاركة في معرض موسكو الدولي السابع والعشرين للاختراعات والتقنيات بنسخته السابعة والعشرين في عاصمة الاتحاد الروسي موسكو، الذي يُقام برعاية من إدارة رئيس الاتحاد الروسي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والهيئة الفيدرالية للملكية الفكرية في الاتحاد الروسي، وهو معرض عريق، يعود تاريخه لعقدين ونصف، يشارك فيه المخترعون من شتى بقاع الأرض.. وبالاستعداد الجيد، والتحضير المبكر، والتقديم المميز، أمام لجان التحكيم التخصصية، وبحضور أكثر من 220 منظمة عالمية، و500 اختراع مشارك، تمكن الاختراع الذي شاركت به من الحصول على الميدالية الذهبية.



وأضاف: الاختراع الحالي في مجال التقنية الكهربائية، ومرتبط بشكل كبير بالهواتف الذكية، وطريقة قيامه بهذه الوظيفة هي العامل الذي ميزه عن التقنية السابقة المشابهة فجزء من هذا التطور جاء بشكل فني وتقني، والسواد الأعظم كان يعتمد على أهداف متعددة، كتغيير سلوك الاستخدام، وطريقة استخدام الاختراع الحالي، والتقنية السابقة المشابهة لمستخدم الهاتف الذكي من نواحي متعددة أهمها: الأمان، الوصول السريع للتقنية، السلوك الإدماني المرتبط باستخدام الأجهزة الذكية.

بداية الفكرة

بدأت الفكرة تقريبًا في عام 2019م عندما كنت في المرحلة الثانوية، جاءت نتيجة لمعاناة مررت بها مع بعض الموصلات السلكية، وقررت فيما بعد الوصول لفكرة تَحِد من استخدام تلك الموصلات، لاحقًا بدأت بتجميع ما يلزم من قطع، حتى تمكنت من الوصول إلى نموذج وظل الاختراع لسنتين تقريبًا حبيس الأدراج، ولم أعمل على تطويره إلا بعدما تأكدت أن هناك معاناة أخرى قد يسهم في الحد منها، وهي السلوك الإدماني المرتبط باستخدام الأجهزة الذكية و محاولة تحسين السلوك الاجتماعي تتطلب تعديلات في طريقة استخدام الآلة وبعض أجزائها وهذا يمثل جوهر الاختراع الحالي.

‏مميزات الاختراع

الاختراع يعدل من طريقة الاستخدام، بالتالي تعديل السلوك الإنساني المرتبط بطريقة الاستخدام، وله تأثير ملحوظ على عدد ساعات استخدام الأفراد للأجهزة الذكية، بالتالي الإسهام في تعزيز الاتزان الرقمي، وتحسين إنتاجية الأفراد في بيئات العمل، أيضًا تميز الاختراع في أنه لم يركز على تطوير الجوانب الفنية والتقنية فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، أي توظيف الجوانب الفنية والتقنية في تحسين الأداء الاجتماعي للأفراد.

دعم الأسرة

وأكد البشري: "الأسرة لها دور فاعل ومحوري في تنمية مواهبي ومهاراتي، فوالدي – رحمه الله – كان قد وفر العديد من الوسائل والطرق التي ساعدتني في تنمية مواهبي ومهاراتي، أيضًا ساعدتني البيئة التعليمية خصوصًا مدرستي في تنمية بعض المواهب والمهارات وكانت انطلاقتي نحو المشاركة في المسابقات من خلال إدارة التعليم بمحافظة البكيرية عندما شاركت في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2015م) برعاية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ومن جامعة القصيم".