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حرب المخدرات

الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لسورييْنِ في تبوك لتهريبهما الأمفيتامين

أسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما

العربية.نت - الرياض
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم السبت، حكم القتل تعزيراً بجانيين سورييْنِ في منطقة تبوك، لإدانتهما بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين "سوريّي الجنسيةِ" عند قيامهما بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما.

وأضافت أنه بإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقهما اليوم بمنطقة تبوك.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل مَن يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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