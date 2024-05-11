خاص شهباز شريف لـ"العربية": السعودية - باكستان شركاء الازدهار في المنطقة
الرئيس الباكستاني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن "السعودية" أول دولة يزورها أي رئيس وزراء جرى انتخابه في باكستان، فهذه تقاليدنا في الماضي وسوف تستمر، لذا حينما انتخبت لرئاسة البلاد للمرة الثانية، فوراً ذهبت إلى السعودية وتشرفت بزيارة الأراضي المقدسة، فعلاقاتنا بالسعودية تعود إلى عدة قرون، وخلال هذه الفترة لا يوجد لعلاقتنا الثنائية هذه نظير في العالم.
رئيس وزراء باكستان شهباز شريف: أول دولة يزورها أي رئيس دولة منتخب في #باكستان هي #السعودية#مقابلة_خاصة@LaraNabhan pic.twitter.com/JoFLvOSGWv— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 11, 2024
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني عبر برنامج "مقابلة خاصة" على شاشة العربية في سياق العلاقات الثنائية: نحن أشقاء ونفهم مشاعر بعضنا البعض، ونتشارك الأفراح والأحزان، ونحن شركاء في التقدم والازدهار ليس فقط بين البلدين بل في المنطقة أيضاً، حينما زرت السعودية عقدت اجتماعاً رائعاً مع أخي العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما زرت مكة المكرمة ثم سارت الأمور بعد ذلك بشكل انسيابي، وبعد العيد مباشرة زار أخي وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان باكستان رفقة وفد رفيع المستوى، فيما اختتم للتو مؤتمر استثماري بناء مثمر جداً، ويظهر دون أدنى شك مدى جدية الملك سلمان، وولي عهده أخي العزيز، الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز العلاقات مع باكستان.
رئيس وزراء #باكستان شهباز شريف: سندرب شبابنا في #السعودية للاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا#مقابلة_خاصة@LaraNabhan pic.twitter.com/CIjUg1ILGo— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 11, 2024
ويقول : نحن نطمح إلى تعزيز العلاقات الثنائية ليس في النطاق الدبلوماسي فحسب بل في مجالات الاستثمار، والتجارة، والثقافة، وتوطيد العلاقات بين شباب البلدين .. فلننظر إلى ما فعله أخي ولي العهد في المملكة، لقد حوّلها بالكامل خلال الأعوام الثمانية الماضية، وحقق فيها نجاحاً مبهراً، كل هذا يعود إلى القيادة الديناميكية والحكيمة، فضلاً عن رؤية 2030 التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ تعد نموذجاً يحتذى به ليس فقط من قبلي بل من قبل العديد من الدول في العالم، إذ انتهجت مبدأ الشفافية، وقدمت الجهود المضنية التي بدورها ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل السعودية تصبح في الوقت الراهن من بين أسرع اقتصادات دول العالم نمواً، ولنا في منتدى الاقتصاد العالمي الأخير، الذي استضافته السعودية خير مثال، إذ مثّل قصة نجاح مدهشة.
-
البلدية: مايونيز "BON TUM" سبب التسمم الجماعي في الرياضكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن ... السعودية
-
الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لسورييْنِ في تبوك لتهريبهما الأمفيتامينأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما السعودية
-
الأمن العام: لا تستجيبوا لـ"إعلانات الحج الوهمية"دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع ... السعودية