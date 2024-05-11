ضبط 19 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل خلال أسبوع

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بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطتهم الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق السعودية كافة 19710مخالف، منهم 12961 مخالفًا لنظام الإقامة، و4177 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2572 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال الفترة: 02/ 05/ 2024 م إلى 29/ 10/ 1445.



فيما بلغ إجمالي الذين ضبطتهم الحملات الميدانية المشتركة خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 979 شخصًا 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و03% من جنسيات أخرى، كما ضبطت تلك الحملات 46 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

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في سياق الحملات الميدانية الأخيرة جرى ضبط 12متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي الذين خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 49407 وافدين مخالفين، منهم 46342 رجلاً، و3065 امرأة.

خامساً، أحالت40391 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما أحالت 3016 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13383) مخالفًا، فيما أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.