طبيب سعودي ينال براءة اختراع في جراحة الأسنان

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نال الطبيب السعودي الدكتور خالد الحزيمي، عضو هيئة التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا موافقة مكتب براءة الاختراعات الأميركي لتسجيل براءة اختراع باستخدام بروتين الصفائح الدموية لإعادة تأهيل أعصاب الأسنان.
ويعد ما حققه إنجازاً لافتاً عبر ابتكاره علاجا خاصا في أعصاب الأسنان ناتجا عن مادة بروتينية في الصفائح الدموية من شأنها تحفيز أعصاب الأسنان لتفادي الطريقة التقليدية أثناء سحبها بالكامل.
يقول الطبيب السعودي عن الإنجاز الذي استطاع تحقيقه لـ"العربية.نت": إننا قمنا بإجراء أبحاث ما قبل سريرية تكللت آخرها بنشر دراستين سريريتين أجريت على 56 مريضا تكللت بالنجاح، وبعدئذ أشارت إدارة تحرير المجلة الأميركية المحكمة بترميم الأنسجة وقالت: إن العلاج الذي قمت بابتكاره سيكون علاجا واعدا في عالم طب الأسنان،
فيما اختارت المجلة ذاتها البحث بوصفه: بحثا شرفيا لـ عام 2023.
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