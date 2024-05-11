لهذا السبب.. خطفت طالبة سعودية جائزة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

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بدعم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع (موهبة) استطاعت المبتكرة "دعاء خضري" خطف الجائزة الأولى على مستوى السعودية في مجال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي من بين 53 ألف طالب وطالبة.

وفي حديثها لـ"العربية.نت" تقول: الاختراع المبتكر حديثاً، هو الاختراع الثاني لي، ويرتكز على حماية البيئة من حيث تقليل الكيماويات المستخدمة المضرة للبيئة، وبذلك فهو صديق للبيئة ويعيد تدوير السوائل المستخدمة، ويعتمد هذا الاختراع بشكل كلي على إدخال أوامر إلى شاشة الضخ، ويعمل بشكل كامل دون الحاجة إلى تدخل الإنسان.

وأضافت: ويتعلق الاختراع بطريقة ترشيح المواد المراد ترشيحها بشكل آلي، عن طريق شاشة تحكم على المضخة، يقوم الشخص ذو الاختصاص بإدخال الأوامر المرغوبة مثل قوة الضخ وسرعة الضخ وفترات الضخ اللازمة لترشيح المادة، بعد ذلك يعبر السائل من خلال فوهات رذاذية متوجهة إلى المادة المراد ترشيحها، في ختام هذه العملية يمر السائل من خلال أغشية ذات سماكة متناهية الصغر يتخللها طبقات مثل الكربون النشط، والتي بدورها تعمل فعالية وكفاءة عالية في إعادة تدوير السائل، ويتم استخدامه مرة أخرى.

فكرة الاختراعات

ولفتت "رحاب" النظر إلى أن أفكار الاختراعات عند المرور بتجربة أو عند ملاحظة شيء ما، إما يتم اختراع نظام كامل، أو اختراع جزء يقوم بدوره بتحسين التجربة، ومن هذا المنطلق أثناء عملي في المعامل اكتشفت أن عملية ترشيح المواد تستغرق وقتا وجهدا، حسب المادة المراد ترشيحها وحسب السائل المستخدم، فقررت أن أقوم بعمل اختراع يحد من هذه الظاهرة، وفي الوقت ذاته يوفر الوقت والجهد، والأهم من ذلك فهو صديق للبيئة ويسهل التعامل معه، من دون تدخل البشر بشكل متكرر ومستمر.

مرحلة الدراسة

وواصلت "رحاب" حديثها: في مرحلة البكالوريوس كانت دراستي متخصصة في الكيمياء بشكل عام، وبعد ذلك التحقت في مسار الرواد ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وأدرس حالياً مرحلة الماجستير في واحدة من أفضل 20 جامعة على مستوى العالم Cornell University في مجال هندسة علم المواد Materials Science and Engineering ، فالسعودية دولة عظيمة تهتم بالعلم وملمة بأهمية التعليم، ممتنة جدا لقيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان الداعم والملهم والمؤمن بقوة الشباب وتمكينهم.

اختراعات أخرى

وتواصل رحاب التعريف باختراعاتها: يوجد لدي اختراع آخر وهو مشترك بيني وبين أختي (د.شعاع خضري) ويتعلق بالفوهات المشكوفة مثل الآبار والصرف الصحي وما إلى ذلك، وتم عمل الاختراع بحيث يتماشى مع جميع بيئات الفوهات، حيث يتشكل الحزام حسب الفوهة، ومزود بحساسات من خلالها يتم معرفة هل الشبك والحزام يتطلب صيانة أم لا، أو في حال سقوط شيء بداخلها يتم إرسال رسالة للجهات المعنية.