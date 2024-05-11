مشهد مهيب لاجتياح الموجة الغبارية الهابطة على جازان

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تشكّلت موجة من الغبار الكثيف على مدينة جازان جنوب السعودية، وثقها فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر تشكل هذه الموجة الغبارية الكثيفة نتيجة الرياح الهابطة التي اندفعت من السحب الركامية الرعدية العميقة، والتي أثرت على المرتفعات الجبلية شرق مدينة جازان قبل أن تتحرك باتجاه الساحل، مسببة انخفاض مستوى الرؤية لسالكي الطرق الرئيسية لساعات عدة.

وبدورها، أطلقت الجهات المعنية تحذيرًا للمواطنين والمقيمين كافة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وشددت على المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والحيطة أثناء موجات العواصف الرملية والأمطار، خاصة في المناطق المفتوحة.

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فيما توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران، وعسير، وجازان، والباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى حائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.