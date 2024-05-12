ضربة قاضية.. ملاكمة سعودية تخطف لقب دوري المقاتلين المحترفين

دقيقتان للقراءة

حققت البطلة السعودية "هتان السيف" إنجاز تاريخي بأن تكون أول سعودية تنتصر في نزال دوري المقاتلين المحترفين "PFL"، حيث شهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس انطلاق البطولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الصالات الرياضية الخضراء.

في الوقت ذاته، توجهت الأنظار نحو النزال النسائي الذي جمع بين السعودية "هتان" والمصرية "ندى فهيم"، لتصبح أول سعودية تشارك في المسابقة بشكل عام.

وتمكنت "هتان" من التغلب على "ندى" بالضربة القاضية في نزال لم يأخذ أكثر من دقيقة، وتحقق أول انتصاراً للمرأة السعودية بدوري المقاتلين المحترفين "PFL".

شعور الفوز

وفي حديثها "هتان السيف" لـ"العربية.نت" قالت: لقد بذلتُ قصارى جهدي للفوز، فنحن 3 لاعبين سعوديين، وجميعنا فائزين، لكن أنا المرأة الوحيدة بينهم، فاللاعبات السعودية بذلن جهداً كبيراً لمسافة طويلة في سبيل النجاح، كما أن وزارة الرياضة دعمت اللاعبات من خلال الاتحادات.

وتابعت حديثها: البطولة كانت مميزة، ولم ألتفت لأي محاولة استفزاز، كوني اعتمد على روحي الرياضية في التعامل مع اللاعبات، وقد وضعت كل خبرتي في الحلبة لتحقيق الفوز.

وأضافت: هذا الفوز جاء بتوفيق من الله، وليست المرة الأولى التي أحقق بها الفوز، فشغفي بالملاكمة نظير إحساسي أني أستطيع تحقيق مشاعر كبيرة داخل الحلبة، فالملاكمة هي الطريقة المناسبة لي في التعبير عن ذاتي وتطلعاتي، حتى مضيت رحلة طويلة في التدريب، وهي مرحلة شاقة جداً لضرورة الالتزام بالتدريب مهما كانت التكلفة، وتحتاج للانضباط والالتزام، منها تمارين اللياقة والقوة البدنية والتكنيك وجميع أنواع التمارين.

الدعم الكبير

وختمت حديثها: التحدي سمة إنسانية، فأنا أتحدى ذاتي في كل مرة كنت أشعر فيها بالتعب والخمول، كنت أتجه لتخطي الحدود والوصول للقمة، وقد تجاوزت العقبات بالإرادة والاستمرارية لإكمال المشوار وتحقيق المستوى الذي أتمناه، دون السماح للمشاعر السلبية أن تؤثر عليّ، كما أنا إنسانة متعطشة للنجاح، ولا زلتُ أطمح للمزيد من التطور والنجاح، ولن أقف عند أي لقب، وأريد الوصول لعنان السماء.