القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين مصريين ومواطن لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بغرض النصب والاحتيال، إذ تدّعي توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة، فيما جرى إيقافهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فضلاً عن إحالتهم للنيابة العامة.

وقبل ذلك بيوم، كانت شرطة المنطقة ذاتها، قبضت على مقيمين مصريين آخرين كانوا قد مارسوا نشر الإعلانات الخاصة في الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في المقابل دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور خاصة بالحج، أو حتى تأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية، مشدداً على تطبيقه للعقوبات المقررة نظامًا بحق من يضبطون.

يهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.وكان قد حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.