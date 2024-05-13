الموارد البشرية: سحب ترخيص 70 مكتب استقدام

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رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار تطويرها جودة قطاع الاستقدام في السعودية، 24 مخالفة لأصحاب العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص.

لتحسين كفاءة عملية الاستقدام وتعزيز الشفافية، وحماية جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُعلن عن نتائج الجولات التفتيشية لمكاتب وشركات الاستقدام للربع الأول من العام 2024م.



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فضلاً عن سحب ترخيص 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.

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وفي الوقت ذاته، أوقفت وزارة الموارد البشرية جرى إيقاف شركة و8 مكاتب استقدام مخالفة لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.



وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات حفظاً لحقوق جميع الأطراف التعاقدية.

وحثت على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام على رقم مساند: 920002866 أو عن طريق تطبيق مساند المتوفر على أجهزة المحمول الذكية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين كفاءة عملية الاستقدام وتعزيز الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة وأتمتة خدمات قطاع الاستقدام عبر منصة "مساند" بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.