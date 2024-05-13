بعد أن عملت 30 عاماً في منزلهم.. سعودي يزف عاملته في إندونيسيا

1 دقيقة للقراءة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشاب السعودي رياض العطية، وهو يزف عاملته إلى زوجها في إندونيسيا.

وفي حديثه قال الشاب رياض لـ"العربية.نت": قصة تفاعلي مع الخالة "ميري" ما هي إلا اعتراف بفضلها بعد الله في تربيتي منذ أن كان عمري عامين، وهي تعمل لدينا من 30 عاماً، وأقل ما يمكن أن نرد به الجميل، هو حضور حفل زفافها والعمل على إسعادها كما أسعدتنا، ولرعايتها لوالدتي التي تعاني من شلل رباعي، بينما "ميري" هي التي تسهر على راحتها.

وأضاف: "كان هناك ردود أفعال لم أتوقعها لحضوري عرس "ميري" بالبشت السعودي، وسأعود معها إلى السعودية بناء على رغبتها في الاستمرار بالعمل معنا، وسيتم تجهيز بيت لها، وقد تركت لها حرية الاختيار، وهي متمسكة بحبها للسعودية ورغبتها في العودة إليها".

تفاعل رواد مواقع التواصل

هذا وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو للشاب السعودي وهو يرتدي البشت، بينما أمسكت الخادمة بذراعه حتى وصل بها إلى زوجها، وقامت الخادمة بحمل باقة ورد من زوجها ثم قبلت يده، بينما قام الزوج بتوجيه التحية إلى الشاب السعودي وصعدت الخادمة وزوجها والشاب السعودي إلى منصة العرس، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

وقام بتقديم هدايا "ذهب وأموال"، وألقى عدداً من أبيات الشعر والعبارات الترحيبية، وسط تفاعل كبير من الحضور في حفل الزفاف.