تنفيذ حكم القتل في سعودي قام بتمويل عناصر إرهابية

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية في "حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر" سعودي الجنسية، نظير ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار على مراكز الشرط والنقاط والدوريات الأمنية.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور. وقد تم تنفيذ حُكم القتل بحق/حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر - سعودي الجنسية يوم الاثنين 05 / 11 / 1445هـ الموافق 13 / 05 / 2024م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.