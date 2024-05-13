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في عسير

في تبوك وعسير.. القبض على سعوديْين روجا مخدرات

العربية.نت - الرياض
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 11,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، كما قبضت على مواطن آخر بمنطقة تبوك لترويجه 10 كلغ من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

في تبوك
في تبوك

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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