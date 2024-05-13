موسم الرياض يعلن عن موعد إقامة المزاد الخيري لساعة RING OF FIRE

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أعلن "موسم الرياض" عن موعد المزاد الخيري لساعة "Ring Of Fire" التي ستباع خلاله الساعة المصممة خصوصاً من قبل Jacob & Co بمناسبة نزال الملاكمة المنتظر "حلبة النار" بين "تايسون فيوري" و"أوليكساندر يوسيك" لتتويج بطل الوزن الثقيل في العالم.

إذ سيقام المزاد يوم الجمعة المقبل في الرياض من قبل دار Sotheby’s للمزادات لمصلحة مؤسسة Make-A-Wish Foundation غير الربحية لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى، وسيتاح للجميع المشاركة في المزاد من حول العالم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن هذا المزاد فرصة فريدة من نوعها لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثاً مميزاً في تاريخ الملاكمة والرياضة الذي ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن، مؤكداً أن هذه الساعة تمثل للفائز في المزاد قيمة خاصة تربطه مع الملاكمين من خلال امتلاكه واحدة من هذه الساعات الفريدة والأنيقة.

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وأضاف: "يسعدنا التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة (Make-A-Wish Foundation)، حتى تتمكن من تحقيق أمنيات مزيد من الأطفال حول العالم ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة"، وقد كلّف آل الشيخ شركة Big Time بالتعاون مع علامة الساعات الفاخرة Jacob & Co لتصميم وصنع هذه الساعة الفريدة.



من جهته قال الملاكم تايسون فيوري: "هذه الساعة ستمثل دائما جزءا من تاريخ الملاكمة، وبالنسبة لي شخصيا، ستكون ذكرى دائمة لليلة سأصبح فيها أول بطل بلا منازع في الوزن الثقيل في القرن الـ 21".وعلق الملاكم أوليكساندر أوسيك: "أتطلع للمزاد ومشاهدة من سيكون محظوظاً بما فيه الكفاية للفوز بالعطاء الناجح والمشاركة معي في امتلاك هذه القطعة الفنية".



يذكر أن ساعة "Ring of Fire" جرى تصميمها من الذهب الروز بقطر 50 مليمتراً مشتقة من مجموعة Astronomia Art من تصميم Jacob & Co تكريما لكلا الملاكمين، وتظهر واجهة الساعة بطلي العالم الحاليين للوزن الثقيل في شكل مجسم صغير لهما، إلى جانب أيدي الساعة التي تعرض قفازا موقّعا من كل من الملاكمين فيوري وأوسيك على ميناء أسود مع إطار من الذهب الروز، فيما تتزين الساعة الحصرية بجوانب رمزية مختلفة تمثل نزال الوزن الثقيل التاريخي، ويظهر السوار الجلدي الأخضر وميناء الساعة على حزام النزال المميز والميدالية المقدمة من مجلس الملاكمة العالمي (WBC)، الشريك الرسمي لموسم الرياض، كما تم تقديم ساعة واحدة لكل من بطلي الوزن الثقيل فيوري ويوسيك كتذكار قبل أول نزال لقب الوزن الثقيل "بلا منازع" منذ عام 1999، وسيتم إقامة النزال ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة أرينا في الرياض مساء السبت المقبل.