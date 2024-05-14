اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (في الوسط) خلال الجلسة الافتتاحية

السعودية: استمرار حرب إسرائيل على غزة أضعف النظام الدولي

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

مع استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي، وعلى وقع توغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، على الرغم من التحذيرات الدولية والعربية، جددت السعودية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية.

دبابات إسرائيلية تتوغل شرق رفح.. ومسيرات تستهدف النازحين العرب والعالم دبابات إسرائيلية تتوغل شرق رفح.. ومسيرات تستهدف النازحين

كارثة إنسانية

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ33 المزمع عقدها في البحرين، الخميس المقبل، إن "استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية".

كما شدد في كلمته، اليوم الثلاثاء، على أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية أضعفت مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهرت العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين.

الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية
الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية

حشد الدعم الدولي

وأكد أن "المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها"

كذلك لفت إلى أن "السعودية استضافت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية من أجل نقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني".

نازحون من رفح (فرانس برس)
نازحون من رفح (فرانس برس)

ويبحث وزراء الخارجية العرب اليوم، بنود جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب من أجل مناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة، الخميس المقبل.

فيما تأتي تلك القمة المرتقبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة منذ 7 أشهر، وارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 35 ألفاً.

كما تترافق مع تلويح إسرائيلي باجتياح رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين، في قضية أثارت رفضاً عربياً شاملاً، وموقفاً موحداً شاجباً لهذا الغزو .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح مسؤول أميركي: النصر الكامل لإسرائيل في غزة غير مرجح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط