انطلاق أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لـ "الألكسو" في جدة

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انطلقت أعمال اليوم الأول لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" دورته 121، الذي ينعقد على مدى يومين في مدينة جدة، وذلك برئاسة السعودية وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي وممثلي 22 دولة عربية؛ إذ تستضيف اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم الاجتماع الذي يناقش عدد من الموضوعات والمبادرات ويبحث عدد من المقترحات المتعلقة بالمنظمة ومجالات عملها في نشر المعرفة، وتبادل عناصر العلم والابتكار.

"تحركاتنا ليست محض صدفة"

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو" هاني المقبل أن التحركات التي قامت وستقوم بها رئاسة السعودية للمجلس التنفيذي لم تكن محض المصادفة ومجرد بروتوكولات شكلية، إنما جاءت وفق رؤية مستقبلية خططت وعملت على تقوية الصف العربي وترسيخ الثوابت وتدعيم المبادئ بما يكفل للدول العربية مواجهة التحديات التي قد تصطدم بها أو تعطل مسيرتها.

"الإنجاز أهم المعايير"

وأوضح المقبل أن المجلس عمل بمثابرة وحلم وصبر حتى يكون الإنجاز أهم معاييره، كما قاد مسيرة التحديث وحمل على عاتقه إعادة هيكلة البرامج والمبادرات بما يناسب تحديات وتطلعات وفرص القرن الواحد والعشرين، مشيراً إلى أن التجربة المشتركة في مبادرة المملكة العربية السعودية "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" الذي انعقد في تونس في يناير 2024م، كانت رائعة بمختلف المقاييس، إذ عكست كيف نجح العمل الجماعي في ترجمة مبادرة هامة في حاضر ومستقبل المنظمة على أرض الواقع.

"تحديات المنظمة"

وعن التحديات التي تواجه المنظمة قال المقبل: "من المهم ألا نحاول تجنب التغيير، بل يجب أن نصنعه مع إيماننا أن هناك تكلفة يجب أن ندفعها"، مستشهدا بقول المتنبي: "لولا المشقة ساد الناس كلهم"، "ونحن نقول لولا المشقة سادت المنظمات كلها"، وختاما "نتطلع معا للدور الأكبر لمنظمتنا العربية الألكسو حيث نؤمن جميعا في قدراتنا والإمكانات والرؤى والتطوير الذي نسعى إلى تحقيقها."



محطة بارزة للعمل

من جهته، يأمل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر أن تكون هذه الدورة محطةً بارزة للعمل الذي يعزز دور ومكانة المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتواصل رسالتها بكل كفاءة واقتدار.

70%

وخلال كلمته، أكد أن البرامج والأنشطة التي نفّذتها المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية، بلغت نسبة إنجازها 70%، ومن أبرز تلك الأنشطة افتتاح منتدى الألكسو للأعمال والشراكات نهاية يناير الماضي في تونس بمبادرة السعودية.



وأوضح ولد أعمر أن الألكسو نظمت خلال الفترة الماضية الدورةَ الرابعة "للأسبوعِ العربيِّ للبرمجة" تحت عنوان "التطبيقات الذكية للغة العربية"؛ باستضافة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة ما يقارب 250 معلّما من مختلف الدول العربية، كما أعدت دليلا تربويا لتدريسِ تكنولوجيات الذكاء ِالاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية بالوطن العربي، وتعمل حاليا على إعداد ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وبين ولد أعمر أن المنظمة أولت الاهتمام بالملفات المشتركة للدول العربية وإبرازها باعتبارها موروثا ثقافيا لا ماديا ليسجل في قائمة التراث العالمي، حيث تمَّ الشروع مع الدولِ العربية في إعداد الملفات العربية المشترَكة لعناصر البشتِ والسَّعْفيات والعود، كما شاركت المنظّمة في مؤتمر وزراء الثقافة بدعوة من اليونسكو تحت شعار )الثقافة والرقمنة - التربية الثقافية والفنية من خلال التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي (الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف فبراير الماضي.



ولفت ولد أعمر إلى أنه تعزيزًا للتعاون مع اللّجان الوطنية العربية، بادرت المنظّمة باستقبال الفوج الثاني من المتدربِين من مؤسّسة محمد بن سلمان "مسك" خلال الفترة 15 من يناير إلى 19 مارس 2024، حيث سمحَ هذا البرنامج التدريبي باكتساب مهارات العمل العربي المشترك وإشراك المتدربين في إعداد وتنفيذ الأنشطة، مشيرا إلى أن المنظمة تتطلع إلى التعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لاستكمال تنفيذ مشروعه المتعلّق بإنشاء بنك المصطلحات العربية الموحَّدة الذي أصبح على وشك إطلاقه رسميا، مما يعزز جهود إنشاء المرصد العربي للترجمة بالرياض.

وخلال أعمال المجلس التنفيذي ناقش الأعضاء عددا من الموضوعات والتحديات في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مجموعة من الحلول المبتكرة وبحث عن شراكات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعليم والتفكير في الدول العربية، فيما من المنتظر أن يكمل الاجتماع أعماله يوم غد الأربعاء.