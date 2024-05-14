جدة تحتضن أعمال المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري

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بدأت في محافظة جدة، فعاليات المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو ٢٠٢٤"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، ونخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية والخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري؛ بهدف توفير الحصيلة المعرفية للعاملين في القطاع العقاري من خلال ورش عمل حوارية وتبادل الخبرات.



إذ ينقل المعرض من خلال فعالياته، أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير العقاري، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية؛ إذ تشتمل نسخة هذا العام على مجموعة من ورش العمل والندوات، أبرزها ندوة فنون التفاوض للوسطاء العقاريين، وكذلك ورشة عمل فهم تطورات السوق العقاري وتحليل الاتجاهات، بالإضافة إلى ندوة عن أهمية العنوان الوطني في تطوير القطاع العقاري.

وكذلك ندوة عالم البيانات الجيومكانية لبناء آفاق جديدة في العقار، إلى جانب ورشة عمل حول أساليب وطرق احتراف المزادات، وأيضاً ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري، وأخيراً الصناديق العقارية وأثرها في السوق العقاري.

ويشارك في المعرض الذي يستمر أربعة أيام؛ كبرى الشركات المستثمرة في القطاع العقاري؛ لعرض منتجات التطوير العقاري؛ الذي يعد من القطاعات الواعدة وذات المردود الكبير على التنمية الوطنية؛ إضافة لكونه بيئة لعقد المزيد من الشراكات واستشراف الفرص الواعدة في هذا المجال.

يذكر أن قطاع التطوير والتملك العقاري في المملكة يعّد من أكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط؛ الذي يقدر حجمه بنحو 69.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8٪ خلال الفترة المتوقعة 2024-2029؛ فيما يتوقع نموه من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪ خلال الفترة المتوقعة.