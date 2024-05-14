حجاج "طريق مكة" يواصلون التوافد على السعودية

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تواصل مطارات السعودية استقبال الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، بعد إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة في بلدانهم، ضمن التسهيلات التي توفرها الحكومة السعودية لتيسير رحلة الحجيج لأداء المناسك.

حيث وصلت اليوم أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية تركيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، قادمة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار إيسنبوغا الدولي بمدينة أنقرة.

حيث انطلقت مبادرة "طريق مكة" عام 2016 لتؤكد وزارة الداخلية السعودية مواصلة المملكة، قيادة وشعبًا، شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واستثمار المشاريع التحولية التي تقودها (رؤية السعودية 2030) ، من خلال إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر وسلاسة وانسيابية في كامل التجربة، مجهزة بأحدث التقنيات وبتعاون وتكامل بين الجهات الحكومية الشريكة.

بيسر وطمأنينة

وواصلت وزارة الداخلية تنفيذ (مبادرة طريق مكة) في الأعوام (2018/ 2019/ 2022/ 2023) لخدمة المستفيدين من المبادرة في بلدانهم وتيسير قدومهم إلى السعودية لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون والتكامل مع الجهات الشريكة، وتعزيز شعور الفخر والمسؤولية الدينية والوطنية لدى منظومة العمل والاحتفاء بضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في منطقة المدينة المنورة.

وفي العام الجاري (1445 هـ/ 2024م) تواصل وزارة الداخلية السعودية وشركاؤها من وزارات "الخارجية" و"الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمديرية العامة للجوازات، تنفيذ (مبادرة طريق مكة) وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من مطارات بلدانهم باستقبالهم وأخذ الخصائص الحيوية لهم وإصدار تأشيرات الحج وترميز أمتعتهم إلكترونيًا.

وفي السعودية، خصصت (مبادرة طريق مكة) منظومة عمل من الجهات الشريكة والمتطوعين لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الدول المستفيدة، بتخصيص مسارات قدوم لهم، وحافلات خاصة لنقلهم وأمتعتهم إلى مقار سكنهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يحفهم الترحيب والضيافة والأمن والأمان في رحلة وتجربة إيمانية ستظل في ذاكرتهم أعوامًا عديدة.

وتنفذ الوزارة المبادرة هذا العام عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ7 دول هي المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.