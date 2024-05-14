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عن استغلال الأطفال (خاص العربية.نت)

قانوني لـ"العربية.نت": استغلال الأطفال عبر مواقع "الميديا" جريمة

الموارد البشرية: حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير ضرورة

العربية.نت - نادية الفواز
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بينما شددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على حق حماية الطفل من استغلالها في الإعلانات وإلحاق الضرر به، قال المحامي والمستشار القانوني، محمد الغامدي لـ"العربية.نت" إن عقوبة الاستغلال السلبي للأطفال، سواءً بقصد أو بغيره عبر ظهورهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من قِبل أهله، أو من يحتضنه، لتحقيق مصالح شخصية لهم، أو لآخرين، يُعرض الطفل للخطر والأذى الجسدي والنفسي والاجتماعي.

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وأضاف المحامي الغامدي: "قد يتعرض الطفل للأذى عبر التنمر، أو الإساءة، أو الابتزاز، من قبل أقرانه أو المتابعين له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك يُعتبر مخالفًا لنظام حماية الطفل، ولائحته التنفيذية"، في حين تشدد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على ضرورة عدم استغلال الأطفال، واقتحام خصوصيتهم.

في المقابل، تؤكد مثلاً بصفة مستمرة "وزارة الموارد البشرية" حماية الطفل من مخاطر التعرض إلى الجماهير التي تؤثر سلباً على مراحل تكوينه العمري، وقد تدخله في توتر وقلق يتعارض مع عمره، ويجعله عرضة للتنمر بين أقرانه.

ويعود الغامدي إلى التذكير بأن عقوبة استغلال الطفل تعد مخالفة ممتدة، بوقوعها بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُعد الظهور السلبي بالمحتوى الذي لا يُناسب الطفل، يُسيء له، فيما يعتبر مخالفًا لأنظمة وزارة الإعلام واللوائح التنظيمية له.

محمد الغمدي - محامي
محمد الغمدي - محامي

ويشدد على عدم المخالفة لأي ضوابط تقررها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التي عند مخالفتها سيتعرض المستخدمون إلى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لتحقيق بيئة إعلامية صحية وتوعوية في المملكة العربية السعودية.

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