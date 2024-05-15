السعودية ضمن الدول الـ 5 الأعلى في عدد مقاعد آيسف 2024

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بـ 35مقعداً، برزت السعودية بصفتها أعلى دولة عربية في عدد المقاعد المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ احتلت مكانة بارزة ضمن الدول الـ 5 الأعلى عالمياً في عدد المقاعد المشاركة.

من جهته، قال مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في مؤسسة موهبة المهندس أنس الحنيحن "إن حصول المنتخب السعودي على تلك المقاعد يأتي نظير دعم ورعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد تحقيق المنتخب نتائج تاريخية في النسختين السابقتين 2022 و2023، إضافة إلى التفاعل الكبير من قبل أولياء الأمور في نسخة هذا العام من الأولمبياد الوطني 2024 والأثر الذي أوجدته النتائج التاريخية لأعضاء المنتخب سابقا الذي حفز الجيل القادم والواعد من علماء المستقبل للمشاركة في مثل هذه المسابقات والاستفادة من مخرجاتها في الاستحقاقات المعنية بالبحث العلمي والابتكار.

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وكانت السعودية في العام الماضي حققت ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023" من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

إذ فاز المنتخب السعودي في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع، ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.