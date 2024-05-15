على البحر الأحمر.. إصدار أول رخصة لمشغلي المراسي البحرية السياحية

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أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر - الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين السياحة الساحلية في البحر الأحمر بالسعودية- الحزمة الأولى من تراخيصها، وتضمنت ثلاثة مشغلين للمراسي البحرية السياحية لكل من مرسى الأحلام السياحي في مدينتي جدة وجازان، ومرسى البحر الأحمر في مدينة جدة، وذلك في إطار مهامها التي تتضمن إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، وسعيًا منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع سياحي ساحلي واعد.

تأتي هذه الخطوة لتفعيل أدوار ومهام الهيئة بغرض تطوير عمليات المراسي التشغيلية والفنية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتنظيم نموذج عمل الوسائط البحرية، وتعزيز وتطوير السياحة الساحلية وذلك من خلال زيارات الهيئة الميدانية للمراسي السياحية في كل من جدة، وجازان، والليث، وينبع، كخطوة استباقية لتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري للبدء في منح تراخيص مشغلي المراسي البحرية السياحية، وضمان الامتثال وتطبيق المعايير الدولية المثلى مع التأكد من جاهزية وملاءمة هذه المرافق لاستقبال الزوار والسياح المحليين والدوليين.

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وشملت زيارات الهيئة الميدانية العديد من التحسينات الجوهرية والمهمة للمراسي السياحية، وفقاً لمعايير واشتراطات وضعتها الهيئة، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع من خلال القطاع الخاص كشريك إستراتيجي ومسهم فاعل في تنمية قطاع السياحة الساحلية بالسعودية.

يذكر أن هذه التراخيص الجديدة، تُعد قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتعكس التزام الهيئة في تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية، من خلال توفير بيئة ملائمة وآمنة للزوار المحليين والدوليين على ساحل البحر الأحمر لتصبح وجهة سياحية عالمية رائدة.