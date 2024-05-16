الأمير محمد بن سلمان: على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين

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قال رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مشيراً في المقابل إلى أن السعودية أولت اهتماما بالغاً في القضايا العربية، مشدداً على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية.

كلمة ولي العهد السعودي في القمة العربية بالبحرين #العربية pic.twitter.com/dOobsUMdPP — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

وأشار الأمير محمد بن سلمان في سياق كلمته خلال أعمال القمة إلى أن السعودية كانت استضافت اجتماعاً دان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الرياض دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالب في كلمته المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشدداً في إطار كلمته: إن على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مملكة البحرين، بناء على توجيه الملك سلمان، وذلك لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة.

لحظة وصول ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان إلى #البحرين لحضور القمة العربية pic.twitter.com/r9T5JOXK6h — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في خضم مشهد معقّد في المنطقة، تخيّم عليه الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.

ولي العهد السعودي: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها #العربية pic.twitter.com/Op7vPUBOoa — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

هذه القمة تأتي ضمن ظروف استثنائية، حيث يتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية.

ولي العهد السعودي: ندعو إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية #العربية pic.twitter.com/HWVnN5Wt5S — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

الشقُ السياسي يحتلُ نحوَ 70% من المِلفاتِ المطروحة على القادة العرب، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضعُ في غزة، وسط توقعات بأن تَصدُر عن القمة قراراتٌ مهمة حول هذا الملف.

ولي العهد السعودي: المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة#العربية pic.twitter.com/sWgqz8egJE — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

كذلك يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.