محمد بن سلمان يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول

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عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين، لقاءات ثنائية متعددة مع رؤساء الدول.

على هامش قمة #المنامة .. ولي العهد السعودي يلتقي ملك الأردن و الأمين العام للأمم المتحدة و الرئيس السوري#العربية pic.twitter.com/KslziOJWE6 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2024

إذ التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعدئذ جمعه لقاء بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما التقى ولي العهد رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبدالله الأحمد، فيما اجتمع بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك على هامش جدول الأعمال.

وكان ولي العهد أكد في كلمته أثناء رئاسته وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أن السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مشيراً في المقابل إلى أن السعودية أولت اهتماما بالغاً في القضايا العربية، مشدداً على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان في سياق كلمته خلال أعمال القمة إلى أن السعودية كانت استضافت اجتماعاً دان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الرياض دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالب في كلمته المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشدداً في إطار كلمته أنه على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مملكة البحرين بناء على توجيه الملك سلمان، وذلك لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة.