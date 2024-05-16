السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لمحاولة اغتيال دولة السيد روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، ويقضي روبرت فيكو، السياسي السلوفاكي فترة ولايته الثالثة بصفته رئيساً لوزراء الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

وكان قد تعرض إلى عملية اغتيال بالرصاص في بلدة هاندلوفا، حيث كان يجتمع مع أنصاره، ونٌقل إلى المستشفى بحالة حرجة، في حين أشار نائب رئيس الوزراء، روبرت كاليناك، إن أوضاع رئيس الوزراء خطيرة لكنها مستقرة.