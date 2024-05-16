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الزدحام على حفل توقيع روايات المسلم

هذا ما حدث لروائي سعودي في معرض "الرباط" للكتاب بالمغرب

العربية.نت - نادية الفواز
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شهد معرض الرباط للكتاب في دورته الجديدة إقبالا كبيرا للشباب على روايات السعودي "أسامة المسلم" التي تنتمي إلى أدب الرعب والفانتازيا، فلم يسبق أن يزدحم الشباب بهذه الأعداد الهائلة.

الروائي السعودي "أسامة المسلم" نشر على حساباته التواصلية، يعتذر من جمهوره من الشباب، ويخبرهم بأنه لم يتركهم ويغادر المكان كما راج في العديد من صفحات التواصل، بل أكد لهم أن حفل التوقيع تم إيقافه بقرار من أمن المعرض حفاظاً على سلامة الشباب، وتفادياً للعواقب الوخيمة التي تخلفها حالات الازدحام، وأكد لهم أيضا أنه كان مستعداً للبقاء معهم أطول وقت ممكن، إلى أن يوقع لهم جميعاً.. مؤكدا أنه سيختار فترات العطل الدراسية من أجل توقيع رواياته.

المسلم مع وزير الثقافة المغربي
المسلم مع وزير الثقافة المغربي

فرصة للاحتكاك بالجمهور

وفي حديثه لـ"العربية.نت" يقول: كنت سعيداً جداً بمشاركتي الأولى في معرض الرباط الدولي للكتاب والتقائي أخيراً بالقراء الأعزاء في المغرب، الذين أكن لهم كل محبة وتقدير فهم مميزون، وأذكياء للغاية في مداخلاتهم وتعليقاتهم وكان المعرض فرصة مباشرة للاحتكاك بهم، ووددت لو سنحت لي الفرصة بأن ألتقي بجميع من حضر حفل التوقيع، لكن ستكون لي جولة توقيع قريبة في ربوع هذا البلد الجميل المضياف برعاية وزارة الثقافة، والشباب المغربي والتي نلتقي خلالها بالقراء في مدنهم من دون الحاجة لتكبد عناء السفر إلى مدينة محددة.

صوت الأجيال الجديدة

أسامة المسلم، ولد سنة 1977 في السعودية، ودرس الأدب الإنجليزي في جامعة الملك فيصل. وبنشر روايته الأولى "خوف" سنة 2015 وضع قدمه على طريق الشهرة بين القراء الشباب، ثم تعاقبت كتاباته التي كانت تندرج ضمن أدب الرعب والفانتازيا، وقد استطاع أن يصدر في أقل من عشر سنوات أكثر من 30 رواية، منها "الساحرة الهجينة"، "عصبة الشياطين"، "عرين الأسد"، "صراع الملكات"، "ثورة الحور"، "ملكة الغرانيق"، "شبكة العنكبوت"، "أرض القرابين" وغيرها فالمسلم يتوجه برواياته إلى فئة الشباب، وأنه يصغي إلى صوت الأجيال الجديدة، ويقترب منها ويحاول أن يعرف ما تريده الشابات والشبان اليوم وما يفكرون فيه.

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